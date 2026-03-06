Prep basketball

No. 1-ranked St. James controlled the game from start to finish Friday in defeating Mobile Christian 81-34 in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 3A girls’ basketball state championship game at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

St. James, which finished the season 33-4, stormed out to a 17-2 first-period lead and at halftime held on commanding 41-7 advantage. At the end of the third quarter St. James had increased its lead to 60-13. Both teams scored 21 points in the final period.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In