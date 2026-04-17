Prep tennis

St. Luke's girls' team

 Photo courtesy of Facebook

The St. Luke’s girls and Bayside Academy boys claimed victories Thursday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 1A-3A, Section 1 tennis tournaments at the Mobile Tennis Center.

In girls’ competition, St. Luke’s collected three singles championships and all three doubles titles. Bayside Academy, which finished second in team competition, won two singles crowns and Bayshore Christian won the remaining singles championship. Ella Bentley of St. Luke’s, the three-time state champion, won the No. 1 singles title.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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