Prep tennis

Ella Bentley

 Photo by Tommy Hicks

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) tennis sectional tournaments are scheduled to begin this week, followed by the state tournament at the Mobile Tennis Center the following week. It is a pressure-cooker couple of weeks for the players and coaches.

Expected to be right there — again — is St. Luke’s senior Ella Bentley. She has excelled in the postseason in the past in a big way. Bentley has won the Class 1A-3A singles state championship each of the past three years, claiming a 6-1, 6-1 victory in 2023, a 6-4, 6-1 win in 2024 and a 6-0, 7-5 last year.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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