Prep soccer

The St. Luke’s girls’ team will play for the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 4A soccer state championship at John Hunt Park in Huntsville today (Friday, May 8) at 11:30 a.m. The Wildcats will face St. John Paul II for the title.

The St. Luke’s girls are joined by the St. Michael boys' team, which will play Springville for the Class 5A  state championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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