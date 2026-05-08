Prep soccer

St. Luke's Kiley Hawarah was named MVP of 4A tournament

 Photo courtesy of AHSAA

The St. Luke’s girls and St. Michael boys collected Alabama High School Athletic Association (AHSAA) soccer state championships Friday at John Hunt Park in Huntsville. St. Luke’s claimed a 5-0 victory over St. John Paul II to claim the Class 4A championship. St. Michael defeated Springville 5-1 to win the Class 5A state crown.

It marked the first state soccer championship for both teams.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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