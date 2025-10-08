Prep football

St. Michael head coach Philip Rivers

 Photo by Scott Donaldson

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) made it official Wednesday morning: St. Michael is the top-ranked football team in Class 4A. The Cardinals defeated defending state champ and previously No. 1-ranked Jackson 49-39 in Jackson last Friday night, solidifying its move from No. 2 to No. 1.

The program, which was 5-25 in its first four seasons, is 35-15 under Philip Rivers, who is now in his fifth season as the Cardinals’ head coach. The team posted a 12-2 record last season, both losses coming against Jackson, the second in the state semifinals. Friday night’s win improved the St. Michael record to 7-0 overall this season and 4-0 in 4A, Region 1 play. This week, the Cardinals play Mobile Christian, which is 5-1 overall and 2-1 in the region. A win by the Cardinals would lock up the top spot in the region and assure St. Michael a home game in the first round of the playoffs.

