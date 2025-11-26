Prep football

St. Michael RB Noah Moss

 Photo by Scott Donaldson

In what may be the least surprising semifinal matchup of them all, St. Michael and Jackson will meet once again to determine which team from the South side of the Class 4A football state playoff bracket heads to Birmingham for next week’s state title game.

A year ago, St. Michael posted a 12-2 record. Both of the Cardinals’ losses were to Jackson, one in the regular season and the other in the semifinals. This year, St. Michael traveled to Jackson and claimed a 49-39 victory that moved the Cardinals into their current No. 1 ranking in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 4A poll. Almost as soon as the final horn sounded in that game people started talking about the possibility of the two teams meeting again.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In