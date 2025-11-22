Prep football

St. Michael QB Gunner Rivers (17), head coach Philip Rivers discuss strategy

 Photo by Tommy Hicks

The magical season for St. Michael is continuing. The Cardinals, ranked No. 1 in the state in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 4A poll, kept their record spotless Friday night with a 55-22 victory over Bullock County.

The win puts St. Michael in the 4A semifinals next week against Region 1 foe Jackson, the defending state champion. It is a rematch many anticipated taking place as soon as the Cardinals secured a 49-39 win in Jackson in the regular season meeting between the two teams on Oct. 3.

