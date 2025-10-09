Prep football

St. Michael football team

 Photo by Tommy Hicks

In what is the biggest win in the young (nine seasons) history of the program, St. Michael defeated Jackson 49-39 last Friday night, knocking off the defending Class 4A state champion, the only team to defeat the Cardinals last season.

The win was more than just avenging two losses from a year ago — one in the regular season and the other in the 4A state semifinals — it also pushed St. Michael to the No. 1 spot in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) 4A poll, the first time that has happened in school history. The Cardinals were ranked No. 2 going into the game against the then-No. 1-ranked Aggies.

