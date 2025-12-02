ICYMI

St. Michael RB Noah Moss 

St. Michael senior running back Noah Moss, rated a three-star prospect, announced Tuesday he intends to sign with North Carolina State on Wednesday, the first day of National Signing Day. Moss originally committed to play for South Alabama, but announced his decommitment with the Jaguars on Monday.

He recently took an unofficial recruiting trip to N.C. State along with St. Michael head coach Philip Rivers, who played for the Wolfpack, and Rivers’ son, quarterback Gunner Rivers of the Class of 2027 recruits. N.C. State reportedly has offered Gunner Rivers, considered the top prospect in the state by several recruiting services for the Class of 2027, a scholarship as well.

guest160

Programs like South Alabama, UAB, Southern Miss and Troy are really “feeder” schools for the Power conferences. Why not make it official? South and UAB could have affiliations with Alabama, and Troy and Jacksonville State could align with Auburn.

