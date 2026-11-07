Prep football

QB Gunner Rivers, head coach Philip Rivers discuss offensive plan Friday night

 Photo by Tommy Hicks

This wasn’t how the script was expected to be written. Then again, there have been a lot of script changes for the St. Michael football program this season, with another chapter still to be written, or at least played out.

Glenwood School made its third trip this season from Phenix City to the Mobile County-Baldwin County area Friday night and left with reservations made for a fourth visit. The Gators stood toe-to-toe, score for score, with St. Michael on the Cardinals’ home field and came away with a 42-35 upset victory in an AHSAA Private Class AA first-round playoff game.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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