Adversity has been a constant companion for the St. Paul’s Saints football team this season. Injuries, especially at quarterback, as well as illnesses and other factors, have contributed to an up-and-down season for the team.
The Saints finished the regular season with a 4-6 record and headed to the AHSAA Private Class AA playoffs as the No. 5 seed against No. 4 seed Montgomery Catholic on the road.
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