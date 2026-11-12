Lagniappe Team of the Week

St. Paul's is the Lagniappe Team of the Week

 Photo by Tommy Hicks

Fighting through adversity all season long, the St. Paul’s Saints were heavy underdogs heading to Montgomery last Friday night to play Montgomery Catholic in the first round of the AHSAA Private Class AA football playoffs. When the teams had met in the regular season Montgomery Catholic claimed a 31-7 victory.

But in the playoffs, with the continuation of the season on the line and with several players back from injury, the Saints’ defense held Catholic to one field goal and St. Paul’s kicker Turner Antoon produced a pair of field goals — one for 24 yards, the other covering 37 yards — to give the Saints a 6-3 victory.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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