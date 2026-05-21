Prep basketball

Pat Niland

 Photo courtesy of Spring Hill College

St. Paul’s has filled the vacancy with its head coaching position for its boys’ basketball team and in so doing created a vacancy for another area school. The Saints have hired Pat Niland to replace Brandon Garrett. Niland spent last season as the boys’ head coach at St. Luke’s.

The St. Paul’s job will mark Niland’s second stint as a head coach. He led the St. Luke’s program for one season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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