South Alabama football

DL Ed Smith Jr. (45)

 Photo by Scott Donaldson,courtesy of South Alabama Athletics

While Wednesday’s National Signing Day brought 22 new players to South Alabama’s football team, other changes were taking place within the program.

According to published reports, first reported by Creg Stephenson, three South Alabama assistant coaches have been fired by head coach Major Applewhite. Jason “J.O.” Onyebuagu, Kyle Skierski and Doug Ruse have been relieved of their duties. Their names no longer appear on the athletic staff directory for the football program on the university’s athletics website.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In