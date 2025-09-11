College football

The Lagniappe staff college football picks are nothing if not interesting. This week’s lineup of games provides some close calls and some folks going out on a limb by themselves. Let’s take a look at some of the choices.

Wisconsin visits Alabama and everyone picked Alabama to win … except Scott Johnson, who is going with the Badgers. In the Florida at LSU game, everyone picked LSU … except Charles Hardy, who is going with the Gators. In the Arkansas at Ole Miss game, Alyson Sheppard is the lone person to go with the Razorbacks as the winning team. And in the South Florida at Miami game, Johnson and Grant McLaughlin are the only folks picking South Florida to continue its strong start of the season and defeat the Hurricanes a week after beating Florida.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

