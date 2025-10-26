College football

Texas A&M player, fans celebrate win at LSU on Saturday

Ohio State is still No. 1 and Indiana remains No. 2 in the latest Associated Press Top 25 college football poll, released Sunday. Something else is the same too — there are five SEC teams ranked among the Top10, including teams at No. 3, No. 4 and No. 5.

Texas A&M, with its win over LSU Saturday night in Baton Rouge at Tiger Stadium, holds at No. 3. Alabama, which won at South Carolina on Saturday, remains No. 4 in the poll, while Georgia, which was idle on Saturday, remains at No. 5.

