It would be understandable if John Stowers allowed himself to look ahead, perhaps giving some thought to playing college baseball for Auburn or, as has often been suggested, possibly starting a professional baseball career next year.
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