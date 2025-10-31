Flag Football

Alma Bryant’s Breighlynn Hasting runs for yardage

 Photo by Scott Donaldson

Ten teams from the Lagniappe coverage area have qualified for the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) flag football playoffs that begin next week. The area is represented by six teams in the Class 6A-7A division and four teams in the Class 1A-5A division.

In Class 6A-7A, Daphne, Alma Bryant, Mary G. Montgomery (MGM), McGill-Toolen, Theodore and Spanish Fort earned spots in postseason play, with Class 1A-5A representatives including Satsuma, Elberta, B.C. Rain and LeFlore.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

