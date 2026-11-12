Lagniappe Prep Picks Panel

The Lagniappe Prep Picks Panel members are in agreement for the most part this week, with 10 of the 12 games selected featuring a unanimous consensus. The remaining two games came down to close, 3-2 voting.

The unanimous teams include Auburn over Foley, UMS-Wright over St. Paul’s, Benjamin Russell over Spanish Fort, McGill-Toolen over Glenwood, Saraland over Hillcrest-Tuscaloosa, Gulf Shores over McAdory, Central-Phenix City over Baker, Bayside Academy over Cottage Hill Christian, Vigor over Selma and Williamson over Northside.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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