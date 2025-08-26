College football

Arch Manning will lead the Texas offense this season at QB

 Photo courtesy of Texas Longhorns Athletics

It was almost unanimous. Still, the Texas Longhorns find themselves atop a composite preseason poll of the Top 25 college football teams in the country. Lagniappe took seven preseason polls — Associated Press (AP), USA Today/Coaches, ESPN, CBS, Sporting News, Athlon and Phil Steele — and calculated the selections to produce the composite poll.

Texas received the No. 1 spot in six of the seven polls. The Longhorns are ranked No. 3 by Phil Steele, which picked Penn State as the top team and Notre Dame at No. 2. In the composite poll, Texas if the top team, followed by Penn State, Ohio State and Georgia. Clemson and Notre Dame tied for fifth with Alabama at No. 7. Oregon is No. 8, with LSU and Miami rounding out the Top 10.

