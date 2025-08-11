College football
Photo by Tommy Hicks

The Texas Longhorns are ranked as the No. 1 team in the nation in the Associated Press preseason Top 25 college football poll which was released Monday.

The Longhorns received 25 first-place votes, two more than No. 2-ranked Penn State, which collected 23 No. 1 nods. Ohio State, with 11 first-place votes, is ranked No. 3, followed by Clemson (four No. 1 votes) and No. 5 Georgia (one first-place vote).

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In