Prep football

Theodore’s Kendrick Able breaks through the line of scrimmage 

 Photo by Scott Donaldson

The Theodore Bobcats rushed out to a quick and substantial lead Thursday night then cruised to a 31-0 victory over Murphy in a Class 6A, Region 1 game. It was the Bobcats’ homecoming game.

Kendrick Able had another big night, though he was only used in the first quarter. He carried the ball seven times for three touchdowns, then took the rest of the night off. Theodore pulled most of its starters after the first period, using reserves and younger players the rest of the way. The 31-0 halftime score stood up and the second half was played with a running clock.

