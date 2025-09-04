Lagniappe Team of the Week

Head coach Steve Mask and his Theodore team accept their Lagniappe Team of the Week banner

 Photo by Tommy Hicks

The Theodore Bobcats, coming off a heartbreaking loss in their season-opener at Baker, were back on the road last week, traveling to then-No. 9-ranked Spanish Fort to play a key Class 6A, Region 1 game. Last season, the Bobcats lost their first two region games and three of their first four en route to a 5-5 overall record and 4-4 region mark that kept them out of the state playoffs.

Last Friday they pushed the tough loss at Baker — Theodore was up 31-28 with 2:15 to play but gave up a kickoff return for a touchdown and a Pick Six score — to knock off the Toros and even their overall record at 1-1 and get a 1-0 start in region play. Theodore won the game 28-17 over Spanish Fort.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In