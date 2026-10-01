Prep football

Jadon Strait threw a pair of touchdown passes to James Davis and Kendrick Able rushed for 89 yards and a score as Theodore rolled past Blount 37-13 Thursday night at Blount. The victory pushed the Bobcats’ overall record to 4-2 and 3-1 in Class 5A, Region 1 play. Blount is now 2-4 overall and 1-3 in Region 1 games.

Blount held the first lead in the game when Jaden Mills tossed an 11-yard scoring pass to Bryson Hall late in the first period, but the remainder of the game would belong to the Bobcats. In the second period, Bryan Rivas kicked a 21-yard field goal that was followed by a 48-yard TD pass from Strait to Davis and a 39-yard scoop-and-score fumble recovery for a touchdown by Theodore’s Troy Burks, giving the Bobcats a 17-6 halftime lead.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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