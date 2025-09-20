Prep football

St. Paul’s Ross Delaney dives for Theodore’s Demarcus Beckham 

 Photo by Mike Kittrell

Tabbed as Lagniappe’s Game of the Week, Friday night’s Class 6A, Region 1 matchup of St. Paul’s and Theodore certainly lived up to its billing. Featuring a season’s worth of explosive plays, a late touchdown and a Hail Mary pass attempt in the end zone on the game’s final play, the outcome was really decided on a couple of extra-point plays.

The result was a 42-41 Theodore victory. Scoring a touchdown with 31 seconds to play and converting a successful extra-point kick gave Theodore it’s only lead in the game. That left St. Paul’s with 31 seconds and the Saints drove from their own 20 yard line to the Bobcats’ 40. With two seconds remaining, St. Paul’s quarterback Hayden Fincher tossed a Hail Mary pass into the end zone where Anthony “Tank” Jones — who had five receptions on the night — a couple of other Saints would-be receivers and a few Theodore defenders charted the flight of the ball. The pass was touched by a few hands in the scrum but fell to the ground, securing the Bobcats’ win.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

