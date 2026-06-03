Bubba Thompson was always considered a can’t-miss prospect. It started with a stellar high school career at McGill-Toolen, where he was a first-team All-State quarterback his senior year and a two-time first-team All-State selection in baseball, including being tabbed Class 7A Player of the Year his senior season. He committed to Alabama to play baseball in February of his senior year, but that plan changed when he was a first-round selection (No. 26 overall) in the Major League Baseball draft by the Texas Rangers. In 2019, he was named one of baseball’s Top 100 prospects and was called up in 2022 by the Rangers to the Big League club after a strong season in Triple-A at Round Rock, where he hit .303 with 13 home runs, 105 hits, 12 doubles and four triples while also supplying 48 runs batted in, 49 stolen bases and a .474 slugging percentage in 80 games.
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