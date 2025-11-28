Prep football

Vigor’s Zykarious Wilson 

The Mobile County-Baldwin County area will be well represented next week at the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Super 7 football state championship games at Birmingham’s Protective Stadium.

Three teams from the area — Saraland, Vigor and Baldwin County — won their semifinal games Friday night, earning a spot in their respective state title games. Saraland will play in its fourth consecutive Class 6A championship game on Friday night at 7 p.m. Awaiting the undefeated Spartans will be Clay-Chalkville, the No. 1-ranked team in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) 6A poll. Saraland is ranked No. 2. Clay-Chalkville defeated Muscle Shoals 30-13. Saraland carries an unblemished record into the state title game. The Spartans won the state championship in 2022.

