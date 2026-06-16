Prep softball, baseball

Three players from the Mobile County-Baldwin County area have been named to the Alabama Sports Writers Association (AHSAA) Super All-State softball team. Saraland pitcher Myleigh Dobbins, Orange Beach infielder Katie King and Orange Beach pitcher MK McMullan were selected on the 10-player team.

The ASWA also named its baseball Super All-State team, but no local players were named to the team.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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