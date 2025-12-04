College Football

Alabama and Georgia will meet in Saturday's SEC Championship Game in Atlanta

 Photo courtesy of Alabama Athletics

As conference championship week arrives Friday and Saturday the state of Alabama will be well represented. Two teams — Jacksonville State and Troy — will play in their respective league championship games Friday night while Alabama plays Saturday.

The Conference USA title game is set Friday at 6 p.m. and will be broadcast on the CBS Sports Network. Jacksonville State will host Kennesaw State in the game. The Sun Belt Conference championship game is scheduled Friday at 6 p.m. featuring Troy at James Madison. The game will be televised by ESPN.

