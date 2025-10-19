Alabama football

Alabama DB Zabiem Brown returns an interception for a TD against Tennessee

 Photo courtesy of Alabama Athletics

Alabama avenged last season’s loss to Tennessee on Saturday, claiming a 37-20 win over the Vols at Saban Field at Bryant-Denny Stadium. The win improved Alabama’s overall record to 6-1 overall (its sixth straight win after season-opening loss at Florida State) and 4-0 in SEC play. Alabama shares first place in the SEC standings with Texas A&M.

On the other end of the spectrum sits Auburn, which lost in disappointing and frustrating fashion yet again Saturday, falling at home to Missouri 23-17. And yes, there was another controversial call — or rather a no-call on a perceived pass interference play — that went against the Tigers.

