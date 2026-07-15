When it came time for me to choose a college, I submitted only two applications.
One was to the University of Montevallo, which I eventually selected because of its stellar reputation for producing communications majors who actually earned job offers in their field of study.
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