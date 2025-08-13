Gridiron Guide 2025

There’s a lot to like about Demetrius Toney’s approach to defense. The LeFlore defensive back has good quickness and can cover a lot of ground in a short period of time. He understands the Rattlers’ defensive approach and offers leadership in the secondary and to the team’s defense in general. Because of his size — 6-foot-1, 215 pounds — the senior can be used in a lot of different positions, moving to what area of the field he is needed most and keeping opposing offenses guessing.

