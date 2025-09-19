Prep football
Photo by Tommy Hicks

Some of the top teams in the area continued their winning ways Friday night in high school football. Vigor, the top-ranked team in Class 5A, defeated Citronelle 33-21, while No. 3-ranked Williamson slammed B.C. Rain 48-0. St. Michael, the No. 2-ranked team in Class 4A, whipped Escambia County 56-14 and No. 1-ranked Jackson beat Mobile Christian 42-14. In Class 6A, No. 3-ranked Saraland topped McGill-Toolen 34-20.

It was a night that featured several key regional matchups and some others continuing win streaks. Mary G. Montgomery, ranked No. 4 in Class 7A, beat Foley 50-7 and Cottage Hill continued its run with a 54-0 shutout of Excel.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

