The matchup had a lot on the line. Orange Beach traveled to Williamson last Thursday night for a matchup of unbeaten teams that was also an important Class 4A, Region 1 meeting. Williamson held the top ranking in the state in Class 4A according to the Alabama Sports Writers Association (ASWA), and Orange Beach was ranked No. 6.
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