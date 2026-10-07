Lagniappe Team of the Week

Williamson head coach Antonio Coleman

 File photo

The matchup had a lot on the line. Orange Beach traveled to Williamson last Thursday night for a matchup of unbeaten teams that was also an important Class 4A, Region 1 meeting. Williamson held the top ranking in the state in Class 4A according to the Alabama Sports Writers Association (ASWA), and Orange Beach was ranked No. 6.

 

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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