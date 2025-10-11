Prep football

St. Michael’s Brody Jones catches a pass for a touchdown

 Photo by Scott Donaldson

The St. Michael Cardinals picked up a win in the first week of being the top-ranked team in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 4A poll, but the victory didn’t come easily. The Cardinals needed some late-game scores to defeat Mobile Christian 46-37 in a 4A, Region 1 game.

The victory assures St. Michael will be the region’s top seed when the first-round playoff matchups are announced after the regular season. The Cardinals, who beat defending champion and previously No. 1-ranked Jackson 49-39 last Friday, are now 7-0 overall and 5-0 in region games. Mobile Christian fell to 5-2 and 2-2.

