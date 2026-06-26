Prep baseball

Spanish Fort High School announced on social media the hiring of former Pelham head coach Guy Howard as the Toros’ new baseball head coach. He replaces Tommy Walker who announced his retirement following last season.

Howard spent the past two seasons at Pelham, producing a 32-26 record during that time. Spanish Fort was 11-19 last year under Walker.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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