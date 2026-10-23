Prep volleyball

Spanish Fort and Orange Beach won South Super Regional volleyball titles at the Cramton Bowl Multiplex in Montgomery on Friday. Spanish Fort defeated Saraland 3-0 to win the Class 5A championship while the Makos defeated Satsuma 3-1 to win the Class 4A crown.

The top four teams in both the South and North Super Regional tournaments now advance to the AHSAA state tournament in Birmingham Oct.27-29. As such, Saraland and Satsuma enter the state tournament as No. 2 seeds with the Toros and Orange Beach as No. 1 seeds.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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