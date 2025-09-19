Prep football

Spanish Fort QB Aaden Shamburger 

 Photo by Scott Donaldson

Spanish Fort and Orange Beach picked up region wins Thursday night in area high school football action. Spanish Fort defeated Murphy 41-0 in Class 6A, Region 1 action while Orange Beach defeated Satsuma 47-21 in a Class 4A, Region 1 matchup.

The win over Murphy was a bounce-back victory for Spanish Fort, which fell 54-7 to Saraland last week. Quarterback Aaden Shamburger threw a pair of touchdowns passes for the Toros while Justin Bonner ran for two touchdowns in leading the offensive charge. The Toros’ defense was equally strong.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In