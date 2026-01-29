Prep volleyball

Mackenzie Mosley Turner is returning to her alma mater, St. Paul’s, as the Saints’ new varsity volleyball coach. She replaces Lisa Marston who recently announced her retirement after 11 seasons at St. Paul’s.

The announcement was made by St. Paul’s athletics director Shane Sullivan in an email to parents and faculty members.

