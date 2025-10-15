Prep football
Photo by Tommy Hicks

Two teams from the Mobile County-Baldwin County area — Vigor in Class 5A and St. Michael in Class 4A — hold No. 1 rankings in this week’s Alabama Sports Writers Association (ASWA) prep football poll. The teams maintained their top rankings with victories last week, Vigor defeating Faith Academy 47-0 and St. Michael topping Mobile Christian 46-37.

Eleven teams from the Lagniappe coverage area are ranked or received votes in this week’s poll. In Class 7A, Mary G. Montgomery (MGM) remains undefeated and ranked No. 3, while Daphne has moved to the No. 6 position. Baker and Fairhope received votes but did not receive a spot in the Top 10.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

