College football

Alabama plays Wisconsin this week following win over UL-Monroe

This week’s college football schedule involving teams from the state of Alabama will feature a pair of games pitting state teams against each other. The biggest of the two is South Alabama visiting No. 24-ranked Auburn at Jordan-Hare Stadium on Saturday. The other games pits Miles at Alabama State in Montgomery.

All 15 state teams are in action on Saturday with Alabama, Troy, North Alabama, Huntingdon, UAB, West Alabama and Faulkner also playing at home.

