South Alabama football

Two more South Alabama football players have announced on social media their intention to enter the transfer portal. Safety Ty Goodwill, a former Faith Academy standout, and defensive lineman Nathan Jennings have decided to enter the portal when it opens on Jan. 2 for a two-week period.

The announcements by Goodwill and Jennings brings the total number of Jaguars entering the transfer portal to seven, including three defensive linemen. Previously announcing their decision were defensive linemen Ed Smith Jr. and RJ Moss, center Malachi Preciado, wide receiver Jeremy Scott and cornerback Nehemiah Chandler.

