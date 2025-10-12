College football

UAB fired head football coach Trent Dilfer on Sunday

 Photo courtesy of UAB Athletics

UAB has fired football head coach Trent Dilfer six games into the season, the school announced on Sunday. The Blazers, 2-4, are on a three-game losing skid, including a 53-33 loss to Florida Atlantic (FAU) on Saturday.

Dilfer was one of three college head coaches fired on Sunday. The most notable of the firings is that of James Franklin at Penn State. The Nittany Lions, picked No. 2 in the Associated Press preseason Top 25 poll, lost 22-21 to lightly regarded Northwestern on Saturday. The previous week they lost to UCLA which hadn’t won a game to that point and had just fired its head coach DeShaun Foster. Based on Franklin’s contract, his buyout is reported to be more than $45 million.

