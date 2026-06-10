The Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR) promotes wise stewardship, management and enjoyment of Alabama’s natural resources through four divisions: Marine Resources, State Lands, State Parks and Wildlife and Freshwater Fisheries.
The state agency is busy throughout the year with the management of 21 state parks, 23 public fishing lakes and three freshwater hatcheries, along with many other projects. Here is a glance at some recent news.
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