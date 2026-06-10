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The large crowd celebrates the opening of the AWF Delta & Bay Conservation Center at 5 Rivers. (Courtesy of David Rainer/ADCNR)

 The Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR) promotes wise stewardship, management and enjoyment of Alabama’s natural resources through four divisions: Marine Resources, State Lands, State Parks and Wildlife and Freshwater Fisheries.

The state agency is busy throughout the year with the management of 21 state parks, 23 public fishing lakes and three freshwater hatcheries, along with many other projects. Here is a glance at some recent news.

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The trails at the Delta & Bay Conservation Center have been refurbished to accommodate all who wish to traverse the property. (Courtesy of David Rainer/ADCNR).

 

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