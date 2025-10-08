Screenshot 2025-10-08 at 10.04.00 AM.png

 The 68 Ventures Bowl surprised Justine Wilson, a sixth-grade U.S. history teacher at Grand Bay Middle School, with a $1,000 grant as part of the College Football Playoff Foundation’s Extra Yard for Teachers Week. Photos courtesy 68 Ventures Bowl.

The annual college football bowl game in Mobile — now sponsored by real estate investment firm 68 Ventures based in Daphne — is well known for its community involvement as well as the actual gridiron match.

Bowl organizers recently surprised Justine Wilson, a U.S. history teacher for sixth-graders at Grand Bay Middle School, with a $1,000 grant as part of the College Football Playoff (CFP) Foundation’s Extra Yard for Teachers (EYFT) Week. The grant was awarded in recognition of Wilson’s dedication to her students and to her role as an educator.

Screenshot 2025-10-08 at 10.04.27 AM.png

 The 68 Ventures Bowl surprised Justine Wilson, a sixth-grade U.S. history teacher at Grand Bay Middle School, with a $1,000 grant as part of the College Football Playoff Foundation’s Extra Yard for Teachers Week. Photos courtesy 68 Ventures Bowl.
Screenshot 2025-10-08 at 10.04.12 AM.png

 The 68 Ventures Bowl surprised Justine Wilson, a sixth-grade U.S. history teacher at Grand Bay Middle School, with a $1,000 grant as part of the College Football Playoff Foundation’s Extra Yard for Teachers Week. Photos courtesy 68 Ventures Bowl.

To contact Mark, email sports@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In