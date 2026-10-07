Local schools announce grants for teachers, new LED display tech
When most people hear someone mention the 68 Ventures Bowl, they think about the football contest played at Hancock-Whitney Stadium on the University of South Alabama’s campus.
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