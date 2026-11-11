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Alabama currently has the largest artificial reef system in the U.S. It started in 1953 when the Orange Beach Charter Boat Association asked for the authority to place 250 car bodies off the coast of Baldwin County.

The reason behind the request is the fact that the natural bottom offshore of Alabama is predominantly flat sand bottom. This bottom type attracts few fish that are either commercially or recreationally valuable. The anglers pointed out that if vertical relief is created on this bottom, many reef fish such as snappers and groupers would be attracted.

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