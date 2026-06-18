In many cases, businesses are known only for the sway they have on the financial world. Others, though, are remembered best for the impact they have on their communities.
That is certainly true for both the Baldwin Bone & Joint orthopedic group and the real estate investment firm 68 Ventures. They continue to make contributions away from their offices.
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?m|p}* |~#t |x{t$k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mwF?5C65D @7 C6D:56?ED 24C@DD q2=5H:? 2?5 |@3:=6 4@F?E:6D A2CE:4:A2E65 :? q2=5H:? q@?6 U2>Aj y@:?E’D aa?5 2??F2= |2?J |@C6 |:=6D r2>A2:8? 3J 5@?2E:?8 86?E=J FD65 D9@6D] %9:D 4@==64E:G6 677@CE C6DF=E65 :? 2AAC@I:>2E6=J d[___ A2:CD @7 D9@6D 36:?8 82E96C65 2?5 AC6A2C65 7@C C65:DEC:3FE:@? E@ E9@D6 :? ?665]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m~7 E96 E@E2= D9@6D 4@==64E65[ a[___ A2:CD H6C6 5@?2E65 E9C@F89 A2CE?6C:?8 H:E9 E96 q2=5H:? r@F?EJ q@2C5 @7 t5F42E:@? 2?5 =@42= D49@@=D[ 56>@?DEC2E:?8 DEC@?8 4@>>F?:EJ 6?8286>6?E 7C@> DEF56?ED 2?5 E96:C 72>:=:6D]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 C6>2:?:?8 b[___ A2:CD 42>6 7C@> 2 G2C:6EJ @7 D@FC46D[ :?4=F5:?8 q2=5H:? q@?6 U2>Aj y@:?E A9JD:4:2?D[ 6>A=@J66D 2?5 A2E:6?ED[ 2?5 >6>36CD @7 E96 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D E9C@F89 5C@A\@77 D:E6D 2E E96 $A2?:D9 u@CE[ s2A9?6 2?5 u@=6J *|rp =@42E:@?D[ r:EJ w@A6 r9FC49[ &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2 $EF56?E #64C62E:@? r6?E6C[ (9:E6\$AF??6C #62=EJ 2?5 |4r@J ~FE5@@C r@>A2?J :? |@3:=6] %96D6 4@==64E:@? A@:?ED A=2J65 2 4CF4:2= C@=6 :? 724:=:E2E:?8 E96 42>A2:8?’D @FEC6249 2?5 6?23=:?8 3C@25 A2CE:4:A2E:@?]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mq2=5H:? q@?6 U2>Aj y@:?E[ r:EJ w@A6 r9FC49 2?5 q2=5H:? r@F?EJ D49@@=D A2CE?6C65 7@C E9:D J62C’D 42>A2:8?[ H9:49 H2D 6DA64:2==J :>A24E7F= E92?<D E@ 2 DF446DD7F= @?6\H66< “(66< @7 v:G:?8” 4@?5F4E65 :? |2C49] sFC:?8 E9:D E:>6[ E96 4@>>F?:EJ BF:4<=J >@3:=:K65 E@ AC@G:56 >F49\?66565 7@@EH62C E@ 7@DE6C 72>:=:6D[ 9@>6=6DD 4@>>F?:E:6D 2?5 =@42= D49@@=D[ C6DF=E:?8 :? 2 C64@C5 ?F>36C @7 5@?2E:@?D :? ;FDE D6G6? 52JD 2?5 9:89=:89E:?8 E96 8k^DA2?m6?6C@D:EJ 2?5 4@>>:E>6?E @7 =@42= C6D:56?ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mq2=5H:? r@F?EJ DEF56?ED H6C6 k^DA2?m492==6?865 E@ 4@==64E D9@6D 7@C 2C62 72>:=:6D :? ?665 H9:=6 62C?:?8 >@?6J 7@C E96:C D49@@=D] %96 E@A E9C66 :?5:G:5F2= D49@@=D =:DE65 36=@H 3C@F89E :? E96 8C62E6DE ?F>36C @7 D9@6D[ 2?5 6249 C646:G65 2 4964< 7C@> q2=5H:? q@?6 U2>Aj y@:?Eik^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m`DE !=246ik^DA2?m kDA2?mu2:C9@A6 t2DE t=6>6?E2CJ Wf`d A2:CDX[ Sd__ 2H2C5]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?ma?5 !=246ik^DA2?m kDA2?mq2JD:56 p4256>J Wce_ A2:CDX[ Sb__ 2H2C5]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mbC5 !=246ik^DA2?m kDA2?mu2:C9@A6 (6DE t=6>6?E2CJ W`da A2:CDX[ Sa__ 2H2C5]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 ~G6C2== r=2DD^%62496C (:??6C 2H2C5 H6?E E@ %6C6D2 (62G6C’D D64@?5\8C256 4=2DD 2E u2:C9@A6 t2DE t=6>6?E2CJ Wa_h A2:CDX] %96J C646:G65 2 42D9 AC:K6 2?5 2 r9:4<\7:=\p 4=2DD A2CEJ AC@G:565 3J r:EJ w@A6 r9FC49]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m#64@8?:E:@? 2?5 7FCE96C 2AAC64:2E:@? H6?E E@ q6=7@C6DE t=6>6?E2CJ[ u@=6J w:89 $49@@=[ y] {2CCJ }6HE@? t=6>6?E2CJ[ #@4<H6== t=6>6?E2CJ[ #@D:?E@? $49@@=[ $A2?:D9 u@CE t=6>6?E2CJ[ $A2?:D9 u@CE |:55=6 2?5 $E] |:4926= r2E9@=:4 w:89 $49@@= 7@C E96:C 4@?EC:3FE:@?D]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m&?56C E96 6IA6C:6?465 5:DEC:3FE:@? @7 r:EJ w@A6 r9FC49 ~FEC6249 r@@C5:?2E@C |6=2?:6 s2H 2?5 96C E62>[ E96D6 D9@6D H:== 8@ 5:C64E=J E@ E9@D6 :? ?665 24C@DD q2=5H:? 2?5 |@3:=6 4@F?E:6D E9C@F89 E96:C A2CE?6C:?8 @C82?:K2E:@?D]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?mr~||&}x%* p(p#s$k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 eg '6?EFC6D q@H= C646?E=J C64@8?:K65 :ED a_ad\ae D49@=2CD9:A H:??6CD 2?5 E96 a_ae 2CE 4@>A6E:E:@? H:??6CD[ 2?5 @77:4:2==J C6G62=65 E96 4@G6C @7 E96 agE9 2??F2= eg '6?EFC6D q@H= v2>6 !C@8C2>]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mp7E6C DF446DD7F==J C6:?DE2E:?8 E96 eg '6?EFC6D q@H= $49@=2CD9:A !C@8C2> =2DE J62C E9C@F89 2 A2CE?6CD9:A H:E9 p?49@C r2C6D[ E96 3@H= H2D 23=6 E@ 6IA2?5 E96 AC@8C2>] %9C@F89 ?6H 4@==23@C2E:@?D H:E9 #]y] q2886EE x?4][ E96 w2C8C@G6 u@F?52E:@? 2?5 r $A:C6[ E96 3@H= 2H2C565 6:89E DEF56?ED H:E9 D49@=2CD9:AD E@E2=:?8 Se[d__] %96D6 :?4=F565ik^DA2?mk^Am
k9bmp?49@C r2C6D $49@=2CD9:Ak^9bm
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%H@ Sd__ D49@=2CD9:AD E@ |@3:=6 @C q2=5H:? r@F?EJ 9:89 D49@@= D6?:@CD H9@ 2C6 :?G@=G65 :? E96 D49@@= @C E96 4@>>F?:EJ[ 2?5^@C 92G6 925 E@ @G6C4@>6 2? @3DE24=6 E92E 92D 27764E65 E96:C =:76 :? D@>6 H2J] #64:A:6?ED H6C6 {2?5@? q2:EJ @7 $2C2=2?5 w:89 $49@@= 2?5 !@CE:2 w@==:D @7 vF=7 $9@C6D w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
k9b 5:ClQ=ECQmkDA2?m#]y] q2886EE x?4] $49@=2CD9:Ak^DA2?mk^9bm
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mS`[___ D49@=2CD9:A E@ 2 9:89 D49@@= D6?:@C :? |@3:=6 @C q2=5H:? r@F?EJ H9@ 92D 56>@?DEC2E65 6I6>A=2CJ =6256CD9:A 3@E9 :?D:56 2?5 @FED:56 E96 4=2DDC@@>] %96 C64:A:6?E H2D p3:82:= {2?5CJ @7 u2:C9@A6 w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
k9b 5:ClQ=ECQmkDA2?mw2C8C@G6 u@F?52E:@? $%t| $49@=2CD9:Ak^DA2?mk^9bm
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%H@ D49@=2CD9:AD @7 S`[ad_ 2C6 2H2C565 E@ DEF56?ED AFCDF:?8 42C66CD :? E96 7:6=5D @7 D4:6?46[ E649?@=@8J[ 6?8:?66C:?8 2?5 >2E9 W$%t|X] #64:A:6?ED H6C6 u2C29 wF;:6C @7 s2G:5D@? w:89 $49@@= 2?5 s2?6 $AC25=:? @7 $2C2=2?5 w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
k9b 5:ClQ=ECQmkDA2?mr $A:C6 $%t| $49@=2CD9:Ak^DA2?mk^9bm
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mS`[___ D49@=2CD9:A E@ 2 DEF56?E H9@ :?E6?5D E@ 7FCE96C E96:C DEF5:6D :? 2 $%t|\C6=2E65 7:6=5] %96 C64:A:6?E H2D $<J=2C r@FCE?6J @7 &|$\(C:89E]k^DA2?mk^Am
k9b 5:ClQ=ECQmkDA2?ms@F8=2D (9:E>@C6 $E6H2C5 !2CE?6CD $49@=2CD9:Ak^DA2?mk^9bm
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%H@ Sd__ D49@=2CD9:AD 56D:8?65 E@ 6>A@H6C |@3:=6 J@FE9 3J AC@G:5:?8 E96 @AA@CEF?:EJ E@ DF44665 :? 9:896C 65F42E:@?] #64:A:6?ED H6C6 qC2?E=6J tCH:? @7 &|$\(C:89E 2?5 y6C>J2 {66 @7 q2<6C w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDA2?m k^DA2?mk^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m~FE @7 >@C6 E92? `d_ DF3>:DD:@?D 7C@> >:55=6 2?5 9:89 D49@@= DEF56?ED 24C@DD |@3:=6 2?5 q2=5H:? 4@F?E:6D[ `b 6I46AE:@?2= A:646D H6C6 D6=64E65 2D 7:?2=:DED :? E9:D J62C’D 2CE 4@>A6E:E:@?]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 E96>6 7@C E96 a_ae 4@?E6DE — “w:DE@C:4 $:E6D @7 |@3:=6” — 6?4@FC2865 DEF56?ED E@ 42AEFC6 E96 C:49 4F=EFC6[ 9:DE@CJ 2?5 2EEC24E:@?D @7 E96 |@3:=6 2C62] $F3>:DD:@?D 56A:4E65 2 G2C:6EJ @7 :4@?:4 DF3;64ED[ :?4=F5:?8 |2C5: vC2D[ 5@H?E@H? 2C49:E64EFC6[ E96 &$$ p=232>2 2?5 >@C6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mu:?2=:DED H6C6 56E6C>:?65 3J 2 A2?6= @7 ;F586D[ H:E9 E96 7:?2= AC@8C2> 4@G6C 49@D6? E9C@F89 AF3=:4 G@E:?8 @? E96 3@H=’D D@4:2= >65:2 A=2E7@C>D] %9:D J62C’D H:??:?8 4@G6C 2CEH@C< H2D 4C62E65 3J |2:DJ? y2>6D @7 q2CE@? p4256>J] x? 255:E:@? E@ 7:?2=:DE 9@?@CD[ |2:DJ? C646:G65 2? 6IEC2 42D9 2H2C5 7@C 96C 2CEH@C< 36:?8 D6=64E65 2D E96 @77:4:2= eg '6?EFC6D q@H= v2>6 !C@8C2> 4@G6C]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mp== A=24:?8 DEF56?ED 2?5 9@?@C23=6 >6?E:@?D C646:G65 42D9 2H2C5D[ 3@H= 82>6 E:4<6ED 2?5 AC:K6D] uFCE96C>@C6[ 7:CDE\ E9C@F89 E9:C5\A=246 H:??6CD :? 6249 42E68@CJ D64FC65 255:E:@?2= 42D9 AC:K6D 7@C E96:C C6DA64E:G6 D49@@= 2CE AC@8C2>D] %96 E@A 7:?:D96CD H6C6ik^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m$:IE9 E@ 6:89E9 8C256 42E68@CJik^DA2?m kDA2?mu:CDE !=246i |2:DJ? y2>6D[ q2CE@? p4256>Jj $64@?5 !=246i +@6 !2C:5@[ q2CE@? p4256>Jj %9:C5 !=246i r@A6=2?5 qC@H?[ r2FD6J |:55=6 $49@@=j w@?@C23=6 |6?E:@?Di p:G2 p82E@[ q2CE@? p4256>Jj }2E2=:2 v@?K2=6D\|@C2=6D[ r=2C< $92H |28?6E $49@@=]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m}:?E9 E@ `_E9 8C256 42E68@CJk^DA2?mkDA2?mi u:CDE !=246i |2C=6J r@??6C[ q2CE@? p4256>Jj $64@?5 !=246i r2J=J? |4#26[ |@3:=6 r9C:DE:2?j %9:C5 !=246i t=:K236E9 y@?6D[ q2CE@? p4256>Jj w@?@C23=6 |6?E:@?Di r9C:DE@A96C r962[ %96@5@C6 w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m``E9 E@ `aE9 8C256 42E68@CJik^DA2?m kDA2?mu:CDE !=246i +2C:29 w2BF6[ s2G:5D@? w:89 $49@@=j $64@?5 !=246i tG2?:2 |FCA9J[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=j %9:C5 !=246i {@82? ~E6C@[ %96@5@C6 w:89 $49@@=j w@?@C23=6 |6?E:@?i #2J?2 s2C2H:49[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=]k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.