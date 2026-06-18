In many cases, businesses are known only for the sway they have on the financial world. Others, though, are remembered best for the impact they have on their communities.

That is certainly true for both the Baldwin Bone & Joint orthopedic group and the real estate investment firm 68 Ventures. They continue to make contributions away from their offices.

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To contact Mark, email sports@lagniappemobile.com

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