The 93rd annual Alabama Deep Sea Fishing Rodeo (ADSFR) is set to take place Friday, July 17, through Sunday, July 19. The action on Dauphin Island will actually get underway this Saturday with the 68th annual Roy Martin Young Anglers Tournament.
In 2011, the ADSFR was proclaimed the largest fishing tournament in the world by Guinness World Records. Traditionally, the event attracts more than 3,800 anglers competing in 33 categories for over half a million dollars in cash and prizes.
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