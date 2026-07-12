ADSFR dock 25.jpeg

The 93rd annual Alabama Deep Sea Fishing Rodeo (ADSFR) is set to take place Friday, July 17, through Sunday, July 19. The action on Dauphin Island will actually get underway this Saturday with the 68th annual Roy Martin Young Anglers Tournament.

In 2011, the ADSFR was proclaimed the largest fishing tournament in the world by Guinness World Records. Traditionally, the event attracts more than 3,800 anglers competing in 33 categories for over half a million dollars in cash and prizes.

Swordfish ADSFR 26.jpeg

 

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In